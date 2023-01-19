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إقتصاد

مكاسب ضخمة تجنيها شركات الدفاع الألمانية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-01-2023 | 05:00
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ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن أسهم شركات الدفاع الألمانية قفزت بعد بدء الأزمة في أوكرانيا في ظل ارتفاع الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية.

وجاء في تقرير للصحيفة البريطانية "أدى الطلب إلى رفع أسهم شركات الدفاع"، وصعد سهم شركة الدفاع الألمانية "هنسولدت" (Hensoldt) بنحو 90%، أما سهم شركة دفاع ألمانية كبرى وهي Rheinmetall فصعد بحوالي 140% خلال العام الماضي.
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وعلق على ذلك رئيس شركة الدفاع الألمانية "هنسولدت" توماس مولر قائلا، إن الوضع في أوكرانيا قد غير نموذج الأعمال في صناعة الدفاع، حيث يتم إنتاج الأسلحة الآن دون طلبات مسبقة بسبب الطلب المتزايد بشكل سريع.

وأضاف أن "ذلك يعني أن الشركات يمكنها الحصول على التكنولوجيا والمنتجات الدفاعية تقريبا مثل السوبر ماركت".

ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي زار "هنسولدت" مؤخرا وهي أول زيارة له لمجموعة دفاعية بصفته مستشارا، العام الماضي بإنفاق 100 مليار يورو لتحديث الجيش وذلك بعد سنوات من الضغوط من حلفاء في الناتو.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح من أين سيتم استثمار الأموال، فمن المرجح أن تشهد شركة "هنسولدت" قفزة في الطلبات من الحكومة الألمانية، التي تشكل بالفعل ما يقرب من 40% من مبيعاتها.(فاينانشيال تايمز)


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