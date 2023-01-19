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إقتصاد

للمرة الأولى منذ 25 عاما الدولار بـ 15 ألف.. هذا ما سيحصل بعد الأول من شباط

Lebanon 24
19-01-2023 | 02:42
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شدد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل على أن "التحضيرات جارية لدخول تعديل سعر الصرف الرسمي ورفعه من 1507 الى 15 ألف ليرة حيز التنفيذ اعتبارا من شباط المقبل كخطوة أولى نحو توحيد أسعار الصرف المتعدّدة ما يستوجب وجود تعديلات في ظل تغيير يحدث لأوّل مرة منذ 25 عاماً".

 

ورأى غبريل في حديث الى "صوت كل لبنان" أن التعديل الاول سيطال السحوبات من المصارف ومن غير الواضح حتّى الآن كيف ستأتي الإنعكاسات على القروض لكن من المرجح أن تبقى بعيدة من القروض بالليرة اللبنانية والكل بإنتظار التعاميم التي ستصدر عن المصرف المركزي تباعاً لشرح الاجراءات والتعديلات.

 

ولفت غبريل إلى ان أن الخطوة التالية هي تعويم سعر الصرف الرسمي ما يفرض اجراءات اصلاحية مسبقة لاستعادة الثقة المطلوبة وبدء تدفق رؤوس الأموال من الخارج وهو ما يتضمنه أيضاً الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

 

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