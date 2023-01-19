سعر صرف الدولار مستمرّ بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 50100 و50300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 49600 - 49700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.