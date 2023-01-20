14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا تنخفض من جديد... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
20-01-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خفضت شركة الغاز الروسية "غازبروم" إمدادات الوقود الأزرق إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنحو 23% بعد رفض الأخيرة طلبات لنقل الغاز الروسي عبر أراضيها.
وقال ممثل شركة "غازبروم" الروسية إن مستوى الإمدادات من روسيا إلى أوروبا عبر محطة "سودجا" في أوكرانيا يبلغ اليوم 25.1 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني رفض قبول طلبات لنقل الغاز.
Advertisement
وللمقارنة فإن حجم الإمدادات كان الأمس (18 يناير 2022) عند مستوى 32.6 مليون متر مكعب، ما يعني أن الإمدادات تراجعت بنسبة 23%.
وقبل ذلك أفاد مشغل منظومة الغاز الأوكراني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني بأن إمدادات الغاز من روسيا في تاريخ 19 يناير 2023 قد تصل إلى مستوى 24.4 مليون متر مكعب.
ومنذ 11 مايو من العام الجاري تقوم شركة "غازبروم" الروسية بضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة واحدة وهي "سودجا"، إذ يرفض الجانب الأوكراني تلقي طلبات الغاز عبر "سوخرانوفكا".
واليوم رفض الجانب الأوكراني من قبول طلبات لنقل الغاز الأمر الذي أدى إلى تراجع الإمدادات عبر المحطة الوحيدة "سودجا" بنحو 23%، ما من المرجح أن يؤثر على أسعار الغاز في السوق الأوروبية.(RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
Lebanon 24
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
14:12 | 2023-01-19
19/01/2023 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يتحرّك من جديد... اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور وفيديو)
Lebanon 24
الشارع يتحرّك من جديد... اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور وفيديو)
12:53 | 2023-01-19
19/01/2023 12:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
01:45 | 2023-01-20
20/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2023-01-19
19/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا جاء فيه؟
13:12 | 2023-01-19
19/01/2023 01:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:18 | 2023-01-20
إجراء استثنائي للسحوبات بالدولار... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
09:00 | 2023-01-20
دولٌ ستشهد نمواً قويّاً في المستقبل... ما هي؟
08:00 | 2023-01-20
الصين تقلص استثماراتها في السندات الأميركية... اليكم التفاصيل
06:39 | 2023-01-20
بيان عن المكتب الإعلاميّ لوزير الإتّصالات... إليكم ما جاء فيه
05:00 | 2023-01-20
اتفاقية تجارية ضخمة... هذا ما وقعت عليه ايران
04:47 | 2023-01-20
عن مسار القروض.. هذا ما قاله رئيس مصرف الإسكان
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
20/01/2023 16:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
20/01/2023 16:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
20/01/2023 16:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact