اتفاقية تجارية ضخمة... هذا ما وقعت عليه ايران

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وقعت إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان)، التي تقدر سوقها بنحو 190 مليون مستهلك، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم حول التجارة الحرة.وأقيمت مراسم توقيع المذكرة في طهران على أرض مركز المعارض الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى أن سوق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشمل قرابة 190 مليون مستهلك.وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.(نوفوستي)