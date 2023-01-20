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إقتصاد

الصين تقلص استثماراتها في السندات الأميركية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-01-2023 | 08:00
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بلغت استثمارات الصين في سندات وأذون الخزانة الأميركية في شهر نوفمبر الماضي 870 مليار دولار، حيث جاءت في المرتبة الثانية في قائمة كبار حاملي الديون الأمريكية.

وللمقارنة فقد كانت استثمارات الصين في هذه السندات في شهر يناير 2022 عند مستوى 1060.1 مليار دولار، وبذلك تكون بكين قد قلصت استثماراتها في سندات الدين الأميركية بواقع 190 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي.
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وفي المرتبة الأولى بقائمة كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأميركية، جاءت اليابان باستثمارات بلغت في شهر نوفمبر 2022 نحو 1082.2 مليار دولار.

وقلصت طوكيو استثماراتها في هذه السندات في الأشهر الـ11 الأولى من 2022 بنحو 220.9 مليار دولار من 1303.1 مليار دولار تم تسجيلها في يناير 2022 إلى 1082.2 مليار دولار (نوفمبر 2022).

عربيا، تصدرت السعودية قائمة كبار المستثمرين العرب في سندات الدين الأميركية وبلغت استثماراتها في نوفمبر 2022 مستوى 121.4 مليار دولار، بزيادة قدرها ملياري دولار عن بداية العام الماضي.

في المرتبة الثانية، جاءت الإمارات باستثمارات بلغت في نوفمبر الماضي 59.9 مليار دولار، بارتفاع بلغ 15 مليار دولار عن مستواها في يناير 2022 (حوالي 44.9 مليار دولار).

تليها في المرتبة الثالثة الكويت باستثمارات عند 50.7 مليار دولار، ولم تتغير استثمارات الكويت في هذه السندات بشكل ملحوظ مقارنة بمستواها في يناير 2022 حينها بلغت 50.6 مليار دولار.

بينما احتل المرتبة الرابعة العراق باستثمارات بلغت 39.7 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مقارنة باستثمارات كانت عند 23.4 مليار دولار في يناير 2022، أي أن بغداد رفعت استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022 بواقع 16.3 مليار دولار.(RT)


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