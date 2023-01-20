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إقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل في الأسواق

Lebanon 24
20-01-2023 | 02:47
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صعدت أسعار الذهب الأسود، في تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من حالة من التفاؤل في الأسواق حول تعافي الطلب في الصين، بعد استئناف الأنشطة مع افتتاح الاقتصاد.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44% إلى 86.54 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.21% إلى 80.50 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
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وقال تشارو تشانانا، المحلل الاستراتيجى في "ساكسو ماركتس" ومقرها سنغافورة، إن "الأسعار ارتفعت مع استمرار التفاؤل بشأن الصيني، وبحسب تقارير فإن أعباء الإصابات بفيروس كورونا في الصين قد بلغ ذروته، الأمر الذي يعزز التفاؤل حول الطلب". (روسيا اليوم)

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