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إقتصاد

صندوق أوبك للتنمية يجمع مليار دولار من أول طرح سندات له على الإطلاق

Lebanon 24
20-01-2023 | 10:45
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جمع صندوق أوبك للتنمية الدولية، وهو مؤسسة تنموية أنشأتها منظمة البلدان المصدرة للبترول قبل ما يقرب من 50 عاما، مليار دولار من بيع أولى سندات له على الإطلاق.

ويتزايد إقبال المستثمرين على هذه الفئة من السندات، إذ يتطلعون إلى الاستثمار في أدوات ذات منافع أكبر بيئيا واجتماعيا.
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وقال صندوق أوبك إن بنوكا مركزية ومؤسسات رسمية أخرى تمثل 62% من مشتري السندات، فيما شكلت البنوك 19%، ومثلت شركات إدارة أصول وصناديق تأمين ومعاشات النسبة المتبقية تقريبا.

من الناحية الجغرافية، قال الصندوق إن ما يزيد قليلا عن نصف المشترين كانوا من مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و27% من آسيا والمحيط الهادي و21% من أميركا الشمالية. (العربية) 
المصدر: العربية
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