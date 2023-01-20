Advertisement

إقتصاد

منذ تولي ماسك الإدارة.. تويتر تستغني عن 80 % من موظفيها!

Lebanon 24
20-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1030750-638098717750007840.png
Doc-P-1030750-638098717750007840.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت وثائق عن انخفاض إجمالي عدد الموظفين العاملين بدوام كامل لدى شركة  Twitter إلى 1300 موظف من بينهم أقل من 550 مهندسا يعملون بداوم كامل.

 

هذا وأشارت البيانات إلى أن هناك 75 من موظفي الشركة في إجازة في الوقت الراهن من بينهم 40 مهندساً.

 

كما أن فريق الدعم والسلامة والذي يقدم توصيات السلامة والتصميم بهدف الحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الشركة تراجع إلى أقل من 20 موظفاً بدوام كامل.

 

ومنذ تولي إيلون ماسك قيادة الشركة في نهاية تشرين الأول الماضي أجرى عملية إقالة واسعة بجانب تغييرات دفعت العديد من موظفي الشركة للاستقالة بجانب إنهاء سياسة العمل من المنزل.

 

وقبل أن يتولى ماسك قيادة الشركة بلغ إجمالي القوى العاملة لدى Twitter مستويات 7500، لكن بعد توليه تراجع إجمالي عدد موظفي الشركة بنحو 80%.

 

ووفقاً لمهندس مستقيل من الشركة فإن خسائر الموظفين وتراجع القوى العاملة سيجعل من الصعب بالنسبة لـ Twitter مواصلة تقديم خدماتها بشكل موثوق مع الاستمرار في طرح مميزات جديدة. (cnbc)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:40 | 2023-01-21
09:20 | 2023-01-21
08:15 | 2023-01-21
05:00 | 2023-01-21
03:30 | 2023-01-21
03:02 | 2023-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website