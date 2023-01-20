منذ تولي ماسك الإدارة.. تويتر تستغني عن 80 % من موظفيها!

كشفت وثائق عن انخفاض إجمالي عدد الموظفين العاملين بدوام كامل لدى شركة Twitter إلى 1300 موظف من بينهم أقل من 550 مهندسا يعملون بداوم كامل.

هذا وأشارت البيانات إلى أن هناك 75 من موظفي الشركة في إجازة في الوقت الراهن من بينهم 40 مهندساً.

كما أن فريق الدعم والسلامة والذي يقدم توصيات السلامة والتصميم بهدف الحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الشركة تراجع إلى أقل من 20 موظفاً بدوام كامل.

ومنذ تولي إيلون ماسك قيادة الشركة في نهاية تشرين الأول الماضي أجرى عملية إقالة واسعة بجانب تغييرات دفعت العديد من موظفي الشركة للاستقالة بجانب إنهاء سياسة العمل من المنزل.

وقبل أن يتولى ماسك قيادة الشركة بلغ إجمالي القوى العاملة لدى Twitter مستويات 7500، لكن بعد توليه تراجع إجمالي عدد موظفي الشركة بنحو 80%.

ووفقاً لمهندس مستقيل من الشركة فإن خسائر الموظفين وتراجع القوى العاملة سيجعل من الصعب بالنسبة لـ Twitter مواصلة تقديم خدماتها بشكل موثوق مع الاستمرار في طرح مميزات جديدة. (cnbc)