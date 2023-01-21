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إقتصاد

هذه الوظائف الأكثر طلبًا في السعودية والإمارات في الـ 2023

Lebanon 24
21-01-2023 | 02:00
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كشفت شركة "لينكد إن" عن الوظائف الأكثر طلبا لعام 2023.

 

وأصدرت "لينكد إن" تقريرا بعنوان "وظائف في ارتفاع" لعام 2023، الذي يفحص بيانات موقع "لينكد إن" لحساب المسميات الوظيفية التي تشهد أعلى معدلات النمو من كانون الثاني 2018 حتى تموز 2022 في دول عبر الأميركيتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وشمل التقرير الوظائف الـ 15 الأسرع نموًا على مدار السنوات الخمس الماضية في الإمارات والسعودية ومصر. لتلقي الضوء على المسارات الوظيفية التي تتوجه إليها القوى العاملة واتجاهات فرص العمل في المستقبل.

 

ووفقًا للتقرير هذه الوظائف الـ 5 الأسرع نموًا في كل من:

 

الإمارات:

. منسق المشاريع التجارية

. كاتب إيداع

. مطور أنظمة

. أخصائي التجارة الكترونية

. الوسيط العقاري

 

السعودية:

. أخصائي إدارة شؤون البيئة

. أخصائي عمليات موارد بشرية

. مطور أنظمة

. محلل أمن معلومات

. أخصائي الأمن السيبراني. (CNN)

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