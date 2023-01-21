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إقتصاد

تخوف من اضطرابات في سوق العملات الرقمية.. شركة شهيرة تعلن إفلاسها!

Lebanon 24
21-01-2023 | 13:00
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أعلنت منصة العملات الرقمية "جينيسيس" انها تقدمت بطلب إفلاس رسمي في محكمة مانهاتن الفيدرالية الأميركية، وسط مخاوف أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في سوق العملات الرقمية.

 

وتم التقدم بطلب الإفلاس بناء على المادة 11 من قانون الإفلاس الأميركي ما يسمح لشركة "جينيسيس" بمواصلة العمل أثناء إعادة هيكلة العمليات.

 

ويأتي إعلان إفلاس "جينيسيس" بعد أشهر من انهيار FTX الشهير، وأدرجت شركة "جينيسيس" أكثر من 100 ألف دائن في ملف إفلاس الضخم، وتتراوح الالتزامات الإجمالية من مليار دولار حتى 10 مليارات دولار، وفقا لوثائق الإفلاس.

 

وقال المدير التنفيذي لشركة "جينيسيس" ضرار إسلام إن "إعادة الهيكلة القضائية هي الطريقة الأكثر فاعلية للحفاظ على الأصول وتحقيق أفضل النتائج الممكنة لجميع أصحاب المصلحة". (روسيا اليوم)

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