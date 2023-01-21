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إقتصاد

مجموعة السبع تتفق على مراجعة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في هذا الموعد

Lebanon 24
21-01-2023 | 16:00
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قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في آذار.

يأتي ذلك في موعد متأخر عما كان مقررا في الأصل من أجل إعطاء الوقت لتقييم السوق بعد وضع المزيد من الحدود القصوى لأسعار المنتجات النفطية من روسيا.
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واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الـ5 من كانون الأول على حظر استخدام التأمين البحري والتمويل والسمسرة الذي يوفره الغرب للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يزيد سعره عن 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على موسكو لغزوها أوكرانيا.

ويعتزم هذا التحالف فرض حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية في الخامس من شباط. (العربية) 
المصدر: العربية
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