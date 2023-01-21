Advertisement

إقتصاد

ملياردير يخسر أكثر من 93% من ثروته.. من هو؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1030860-638099032617448875.jpg
Doc-P-1030860-638099032617448875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تكن السنوات القليلة الماضية رائعة بالنسبة للأثرياء في الصين، لا سيما أولئك الذين بنوا ثرواتهم في سوق العقارات الذي كان في السابق حارًا في البلاد.

وتشير البيانات إلى أن الملياردير الصيني هوي كا يان، رئيس شركة "تشاينا إيفرغراند" للتطوير العقاري، فقد أكثر من 93% من ثروته، وفق مؤشر وكالة "بلومبيرغ" لأثرياء العالم.
Advertisement

وقالت الوكالة إن ثروة "هوي" التي كانت في يوم من الأيام ثاني أغنى شخص في آسيا، تراجعت من 42 مليار دولار في ذروتها في عام 2017 إلى حوالي 3 مليارات دولار في الوقت الحالي.

وشركة "إيفرغراند"، هي أكبر مطور ديون في الصين مع ديون بقيمة 300 مليار دولار، وكان في قلب مشاكل العقارات في البلاد منذ عام 2021. واستخدم "هوي"، المعروف أيضًا باسم "إكس جيان"، ثروته الشخصية لدعم شركته المحاصرة، كما قام fبيع منازل وطائرات خاصة.

لكن هذا لم يكن كافياً، حيث تعثرت "إيفرغراند" في سداد سنداتها بالدولار الأميركي في 2021 بعد أن جاهدت لأشهر لجمع السيولة لسداد الدائنين والموردين والمستثمرين. وخلال العام الماضي، فشلت الشركة في تنفيذ خطتها الأولية لإعادة هيكلة الديون، مما أدى إلى مزيد من المخاوف بشأن مستقبلها.

وتعد الشركة من أكبر المطورين العقاريين في الصين، ولديها حوالي 200 ألف موظف، وخلال العام 2020 تمكنت من تحقيق مبيعات تتجاوز 110 مليار دولار. كما تمتلك أكثر من 1300 مشروع تطوير عقاري في أكثر من 280 مدينة صينية، وفق شبكة "سي إن إن". (العربية) 

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:38 | 2023-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:39 | 2023-01-21
13:00 | 2023-01-21
11:31 | 2023-01-21
09:40 | 2023-01-21
09:20 | 2023-01-21
05:00 | 2023-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website