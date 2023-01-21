14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ملياردير يخسر أكثر من 93% من ثروته.. من هو؟
Lebanon 24
21-01-2023
|
08:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تكن السنوات القليلة الماضية رائعة بالنسبة للأثرياء في الصين، لا سيما أولئك الذين بنوا ثرواتهم في سوق العقارات الذي كان في السابق حارًا في البلاد.
وتشير البيانات إلى أن الملياردير الصيني هوي كا يان، رئيس شركة "تشاينا إيفرغراند" للتطوير العقاري، فقد أكثر من 93% من ثروته، وفق مؤشر وكالة "بلومبيرغ" لأثرياء العالم.
Advertisement
وقالت الوكالة إن ثروة "هوي" التي كانت في يوم من الأيام ثاني أغنى شخص في آسيا، تراجعت من 42 مليار دولار في ذروتها في عام 2017 إلى حوالي 3 مليارات دولار في الوقت الحالي.
وشركة "إيفرغراند"، هي أكبر مطور ديون في الصين مع ديون بقيمة 300 مليار دولار، وكان في قلب مشاكل العقارات في البلاد منذ عام 2021. واستخدم "هوي"، المعروف أيضًا باسم "إكس جيان"، ثروته الشخصية لدعم شركته المحاصرة، كما قام fبيع منازل وطائرات خاصة.
لكن هذا لم يكن كافياً، حيث تعثرت "إيفرغراند" في سداد سنداتها بالدولار الأميركي في 2021 بعد أن جاهدت لأشهر لجمع السيولة لسداد الدائنين والموردين والمستثمرين. وخلال العام الماضي، فشلت الشركة في تنفيذ خطتها الأولية لإعادة هيكلة الديون، مما أدى إلى مزيد من المخاوف بشأن مستقبلها.
وتعد الشركة من أكبر المطورين العقاريين في الصين، ولديها حوالي 200 ألف موظف، وخلال العام 2020 تمكنت من تحقيق مبيعات تتجاوز 110 مليار دولار. كما تمتلك أكثر من 1300 مشروع تطوير عقاري في أكثر من 280 مدينة صينية، وفق شبكة "سي إن إن". (العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شح بالأمطار والثلوج.. ولكن الشتاء في لبنان لم يقل بعد كلمته الأخيرة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شح بالأمطار والثلوج.. ولكن الشتاء في لبنان لم يقل بعد كلمته الأخيرة إليكم التفاصيل
23:38 | 2023-01-20
20/01/2023 11:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تستعرض ملابسها في قلعة فقرا.. والجمهور يُهاجمها: "نسيتي جورج وبديتي تعري" (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تستعرض ملابسها في قلعة فقرا.. والجمهور يُهاجمها: "نسيتي جورج وبديتي تعري" (فيديو)
02:46 | 2023-01-21
21/01/2023 02:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:40 | 2023-01-21
21/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلمهُ.. فنانٌ لبناني شهير ينعى والدته!
Lebanon 24
الموت يؤلمهُ.. فنانٌ لبناني شهير ينعى والدته!
07:09 | 2023-01-21
21/01/2023 07:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال لبناني يقفز من النافذة هرباً من الشرطة في البرازيل.. من هو رائف جبران المالك لسلسلة مطاعم شهيرة؟ (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال لبناني يقفز من النافذة هرباً من الشرطة في البرازيل.. من هو رائف جبران المالك لسلسلة مطاعم شهيرة؟ (فيديو)
06:17 | 2023-01-21
21/01/2023 06:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:39 | 2023-01-21
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم
13:00 | 2023-01-21
تخوف من اضطرابات في سوق العملات الرقمية.. شركة شهيرة تعلن إفلاسها!
11:31 | 2023-01-21
السودان: صادرات الذهب بلغت 1.6 مليار دولار في 2022
09:40 | 2023-01-21
الدولار يرتفع من جديد.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:20 | 2023-01-21
سياسة لبنان التجارية في حقبة إنمائية جديدة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والاسكوا
05:00 | 2023-01-21
سهم تسلا قد يرتفع بنحو 5 أضعاف.. إليكم التفاصيل
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
21/01/2023 22:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
21/01/2023 22:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
21/01/2023 22:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact