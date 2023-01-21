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إقتصاد

السودان: صادرات الذهب بلغت 1.6 مليار دولار في 2022

Lebanon 24
21-01-2023 | 11:31
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أعلن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول، السبت، أن صادرات الذهب بلغت 1.6 مليار دولار في 2022.

ونقلت "وكالة السودان للأنباء"، عن أردول قوله إن الذهب شكل 44% من إجمالي الصادرات البالغ 3.6 مليار دولار في العام الماضي.
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