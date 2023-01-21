السودان: صادرات الذهب بلغت 1.6 مليار دولار في 2022

أعلن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول، السبت، أن صادرات الذهب بلغت 1.6 مليار دولار في 2022.



ونقلت "وكالة السودان للأنباء"، عن أردول قوله إن الذهب شكل 44% من إجمالي الصادرات البالغ 3.6 مليار دولار في العام الماضي.

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