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إقتصاد

هل يتمكن العراق من إعادة سعر صرف الدولار إلى مستواه الرسمي؟

Lebanon 24
22-01-2023 | 02:00
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أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن حكومته تواصل دعمها للبنك المركزي لإعادة سعر صرف الدولار إلى مستواه الرسمي.

وقال خلال كلمة له في "الحفل التأبيني في ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم" إن "الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي، وهذا جزء من مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصد شجاع وحلول ناجعة لإنهاء السياسات المالية الخاطئة التي ورثتها الحكومة الحالية".
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وأضاف: "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناس".

وأشار السوداني إلى أن "الدولار لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إنما لوجود من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألف بعد التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي".(RT)


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