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إقتصاد

على الرغم من الحرب... هذا ما حققة الاقتصاد الروسي

Lebanon 24
22-01-2023 | 08:00
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انخفض الدين الخارجي لروسيا في الربع الرابع من عام 2022 بمقدار 52.4 مليار دولار ما نسبته 12.1% إلى 381.4 مليار دولار.

وفي العام الماضي 2022 ككل تراجع الدين الخارجي لروسيا بمقدار 100.4 مليار دولار ما نسبته 20.8%، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي الروسي على موقعه.
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وانخفض الدين الخارجي لروسيا في الربع الأول من عام 2022 بمقدار 30.7 مليار دولار، لكنه زاد في الربع الثاني بمقدار 17.9 مليار دولار ليعاود الانخفاض في الربع الثالث مرة أخرى بمقدار 35.1 مليار دولار.( إنترفاكس)


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