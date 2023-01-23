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إقتصاد

عملة موحدة لكل من الأرجنتين والبرازيل... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-01-2023 | 02:00
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أفادت صحيفة "Financial Times" بأن البرازيل والأرجنتين قد تعلنان عن بدء الأعمال التحضيرية لإنشاء عملة موحدة في المستقبل القريب.

ونقلت الصحيفة عن تصريح وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، قوله: "سيكون هناك قرار بشأن بدء دراسة المعايير الضرورية للعملة الموحدة".
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وأشار إلى أنه ستتم دعوة دول أمريكا اللاتينية الأخرى للانضمام إلى هذا المشروع.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الخطط أثناء زيارة الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إلى الأرجنتين والتي ستبدأ اليوم الأحد. ونقلت الصحيفة عن مسوؤل أن الطرفين كانا يناقشان هذا المشروع سابقا، لكن البنك المركزي للبرازيل الذي يعارض إنشاء العملة الموحدة، كان يعرقل تحريك المشروع إلى الأمام.

وتابعت أن البرازيل تقترح تسمية العملة الجديدة "سور".(نوفوستي)


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