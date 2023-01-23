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إقتصاد

الدولار يتراجع.. هذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
23-01-2023 | 02:16
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 51000 و51100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 51200 و51350 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.
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