الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء، ما بين 55500 و55600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين ما بين 55100 و55300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.