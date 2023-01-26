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إقتصاد

المصارف في الارجنتين... هذا ما تعاني منه

Lebanon 24
26-01-2023 | 05:00
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أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر في القطاع المصرفي بأن البنوك في الأرجنتين تعاني من نقص في المساحة لتخزين الأوراق النقدية الوطنية، وذلك بعد انهيار قيمة العملة الوطنية بشكل سريع.

ووفقا لتقرير الوكالة فإن وحدات مصرفية في الأرجنتين أجبرت على تركيب خزائن إضافية لتخزين الأوراق النقدية من عملة البيزو، وقالت "بلومبرغ" إن Banco Galicia ثبت بالفعل ثمانية خزانات لتخزين النقود خلال العام الماضي كما أن المصرف يخطط لتثبيت خزانتين إضافتين في الأشهر المقبلة.
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وتعاني الأرجنتين، التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية بعد البرازيل، من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ عقود، لكن الوضع ساء في السنوات الأخيرة.

وتخلفت البلاد مرة أخرى عن سداد ديونها في عام 2020، واضطرت إلى اللجوء إلى ضوابط رأس المال لحماية عملتها. ويقترب معدل التضخم حاليا من 100%، بينما تدين بوينس آيرس 40 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.

وأكبر فئة نقدية في الأرجنتين هي 1000 بيزو وتبلغ قيمتها حاليا حوالي 5.40 دولار في الأسواق الرسمية، لكنها بالكاد تعادل 2.65 دولار في السوق غير الرسمية بناء على أسعار الأسبوع الماضي.

ووسط ارتفاع الأسعار اضطر الأرجنتينيون إلى حمل مئات الأوراق النقدية لدفع ثمن المشتريات العادية مع تزايد صعوبة المعاملات بسبب الحاجة إلى استخدام عدد أكبر من الأوراق النقدية.

ومنذ العام 2019، ارتفعت كمية الأموال المتداولة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من 895 مليارا إلى 3.8 تريليون بيزو، وفقا للبنك المركزي في الأرجنتين.(بلومبرغ)


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