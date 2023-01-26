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إقتصاد

مبيعات العقارات بالأردن تنمو بنسبة 17%... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-01-2023 | 13:00
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ارتفعت مبيعات العقارات في الأردن خلال عام 2022، بنسبة 17% مقارنة بـ2021، لتتجاوز 5.8 مليارات دينار (8.2 مليارات دولار)، حسب بيان لدائرة الأراضي والمساحة صدر اليوم الأربعاء.

وبلغ حجم المبيعات 5 مليارات دينار في عام 2021.
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وحسب البيان، بلغت إيرادات الحكومة من مبيعات العقارات 270.4 مليون دينار (381.2 مليون دولار) بزيادة 28.3% على أساس سنوي.

وارتفع الطلب على شراء العقارات في الأردن خلال عام 2022، مع عودة التعافي من تبعات كورونا.

وأشار البيان إلى ارتفاع قيمة مبيعات العقارات لغير الأردنيين العام الماضي بنسبة 18%، لتصل إلى 302.9 مليون دينار (427 مليون دولار).

وتفيد الأرقام الرسمية بأن:
العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 119 مليون دينار.
يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 62 مليون دينار.
وجاء السوريون في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 22.6 مليون دينار.
وأقرّت الحكومة الأردنية العام الماضي مشروع قانون معدل لضريبة بيع العقار لسنة 2022، ويهدف إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان وزيادة حجم التداول في هذا القطاع.

وشمل التعديل تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلًا من 4%، إضافة إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة، تجنبًا للمطالبات القضائية لردها.(الجزيرة) 
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