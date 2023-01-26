بعد انتشار أخبار عن نيته بيع أسهم من "تويتر".. هذا ما أكده ماسك

انتشرت أخبار مؤخرا حول عزم الملياردير الأميركي ايلون ماسك بيع أسهم في شركة تويتر للمساعدة في سداد ديون، الا انه نفى تقريرا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول هذا الأمر.

وأجاب إيلون ماسك بـ "لا'' عندما سئل عما إذا كان التقرير عن استكشاف جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار لسداد ديون "تويتر" دقيقًا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد أفادت أمس الأربعاء أن فريق ماسك يدرس إمكانية استخدام أسهم بما تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار لجمع أموال جديدة محتملة للمساعدة في سداد جزء من ديون بقيمة 13 مليار دولار استخدمت ضمن صفقة شرائه للشركة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وذكرت الصحيفة أن ماسك يستكشف جمع هذا المبلغ للمساعدة في سداد ديون "تويتر"، مشيرة إلى أن المحادثات مع المستثمرين شملت بيع أسهم جديدة.

فريق إيلون ماسك ناقش بيع أسهم جديدة في "تويتر" لسداد قروض عالية الفائدة ضمن حزمة قروض بقيمة 13 مليار دولار لدعم استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن نقاشات ممثلي إيلون ماسك كانت في شهر كانون الأول الماضي.

واقترض رئيس شركة "تسلا" 13 مليار دولار لإغلاق عملية الاستحواذ على "تويتر" في تشرين الأول 2022، من عدة بنوك شملت "مورغان ستانلي" وبنك أوف أميركا.

تقرير "وول ستريت جورنال" الذي نفاه إيلون ماسك، كشف أن فريقه قال للأشخاص المطلعين على الشؤون المالية للشركة إن زيادة رأس المال، إذا نجحت، يمكن استخدامها لسداد جزء غير مضمون من الدين الذي يحمل أعلى معدل فائدة ضمن حزمة قروض "تويتر" البالغة 13 مليار دولار. (العربية)