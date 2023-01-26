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إقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
26-01-2023
|
02:35
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 57600 و57700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 57500 و57600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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