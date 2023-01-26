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إقتصاد

شحنات الهواتف الذكية تسجل أكبر انخفاض على الإطلاق في نهاية 2022

Lebanon 24
26-01-2023 | 16:00
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شهدت شحنات الهواتف الذكية العالمية أكبر انخفاض لها على الإطلاق في نهاية عام 2022، حيث تراجعت بنسبة 20% تقريباً في الربع الرابع، وفقاً لشركة أبحاث السوق "International Data Corporation"، التي أصدرت أحدث تقرير ربع سنوي لتتبع مبيعات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم يوم الأربعاء.
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وأظهرت بيانات "IDC"، انخفاض شحنات الهواتف الذكية بنسبة 18.3% على أساس سنوي في الربع الأخير، وهو ما يمثل أكبر انخفاض على الإطلاق في ربع واحد. كان الانخفاض مسؤولاً جزئياً عن التراجع السنوي البالغ نسبته 11.3% في عام 2022 بشكل عام، والذي شهد شحن 1.21 مليار وحدة فقط، وهو أقل إجمالي شحن سنوي منذ 2013. إذ تم شحن 300.3 مليون وحدة فقط في الربع الأخير من عام 2022، وفقاً لتقرير "IDC".

وأرجع التقرير الذي نشرته "CNET"، واطلعت عليه "العربية.نت"، الانخفاضات إلى تقارب العوامل الاقتصادية، مثل تراجع الطلب الاستهلاكي، والتضخم، والركود الذي يلوح في الأفق، ومشاكل سلسلة التوريد العالمية، والتي تضع ضغطاً هبوطياً على توقعاتها لعام 2023.

وقالت مديرة الأبحاث في "IDC"، نبيلة بوبال، في التقرير: "لأول مرة تتراجع تسليمات الربع الذي يشهد العطلات عن الربع السابق له". "ومع ذلك، أدى ضعف الطلب والمخزون المرتفع إلى قيام البائعين بتقليص الشحنات بشكل كبير. وساعدت المبيعات الكبيرة والعروض الترويجية خلال الربع على استنفاد المخزون الحالي بدلاً من زيادة نمو الشحنات".

وأشار تقرير "IDC"، الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، إلى أنه حتى شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا "التي تبدو محصنة" قد تأثرت بالشكوك الاقتصادية التي ابتليت بها سوق الهواتف الذكية أيضاً، حيث أدت عمليات الإغلاق غير المتوقعة في المصانع في الصين إلى تأخير شحنات منتجات "أبل" في وقت سابق من 2022.

ومع ذلك، قد يكون هناك جانب إيجابي للمستهلكين، حيث يشير تقرير "IDC"، الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، إلى أن الأشخاص قد يكونون قادرين على العثور على "المزيد من العروض والعروض الترويجية السخية التي تستمر في عام 2023 حيث سيفكر السوق في طرق جديدة لدفع عمليات الترقية والبيع". (العربية)

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