Advertisement

إقتصاد

"ماستركارد" تحصي خسائرها بعد تعليق أنشطتها في روسيا

Lebanon 24
26-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1032635-638103631816977337.jpg
Doc-P-1032635-638103631816977337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تكبدت "ماستركارد" خسارة بملايين الدولارات بخروجها من روسيا بإطار العقوبات، فيما عززت منظومة "مير" الروسية للدفع الإلكتوروني وجودها، وأحبطت محاولات واشنطن لشل النظام المالي الروسي.

وذكرت البيانات المالية للشركة اليوم الخميس، أن إجمالي إيرادات الشركة لعام 2022 بلغ 22.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 18 بالمئة مقارنة بعام 2021 في حين بلغ صافي أرباحها 9.9 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14 بالمئة مقارنة بعام 2021.
Advertisement

وبلغ إجمالي الخسائر بعد مغادرتها روسيا 67 مليون دولار، إلا أن الشركة تمكّنت من استرداد 37 مليون دولار عن طريق تقليص المدفوعات للعملاء. (روسيا اليوم)  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:16 | 2023-01-27
05:00 | 2023-01-27
02:15 | 2023-01-27
02:15 | 2023-01-27
02:10 | 2023-01-27
02:01 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website