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إقتصاد

لاعادة اعمار أوكرانيا... هذا ما يحاول فعله الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
26-01-2023 | 23:00
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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الخدمة القانونية للمجلس الأوروبي أبلغت الدول الأعضاء بأن بروكسل تمتلك الصلاحية القانونية لاستخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

وحسب مصادر "بلومبرغ"، فإن الخدمة القانونية أبلغت الدبلوماسيين بأنه يمكن استخدام نحو  33.8 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لهذا الغرض في حال تم تنفيذ بعض الشروط.
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وتشير المصادر إلى أن الشروط تشمل عدم مصادرة الأصول نهائيا وتحديد موعد لاستخدامها والتركيز على أصول ذات السيولة وضمان إمكانية إعادة الفوائد لروسيا في لحظة معينة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد أنه يدرس مختلف الخيارات للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة، لكن كل المناقشات في مراحلها الأولية، حيث يخشى بعض الدول الأعضاء بشأن المبررات القانونية لمثل هذه الأعمال وأنها قد تشكل سابقة، وخصوصا في ما يتعلق بأصول المركزي الروسي.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق بأنها ترغب في أن "تدفع روسيا ثمن غزوها لأوكرانيا" على حساب "الأصول المجمدة للأوليغارشيين وبنكها المركزي".

بدورها، قالت مجموعة الدول السبع وعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد هناك أي أساس قانوني لمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتسليمها لأوكرانيا بشكل مباشر.

ويقدر البنك الدولي نفقات إعادة إعمار أوكرانيا بما لا يقل عن 350 مليار دولار.(بلومبرغ)


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