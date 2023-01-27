في بريطانيا... انتاج السيارات يتراجع بشكل ملحوظ جداً

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تراجع عدد السيارات الجديدة التي صنعت في المملكة المتحدة في العام 2022 إلى أدنى مستوياتها في 66 عاما، وذلك في ظل اضطرابات سلسلة التوريد.ووفقا لبيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات "إس إم إم تي"، تراجع عدد المركبات التي تم إنتاجها في العام الماضي بنسبة 9.8% عند 775.014 ألف وحدة، ويعد ذلك أسوأ أداء سنوي منذ العام 1956.وأكدت البيانات أن مستوى الإنتاج في 2022 أقل بنسبة 40.5% عن مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019.وأوضحت البيانات أن قرابة 607 آلاف مركبة من إجمالي إنتاج العام الماضي تم تصديرها للخارج بقيمة تعادل 10 مليارات جنيه استرليني.(إنترفاكس)