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إقتصاد
العملة الروسية تحقق ارقاماً تصاعدية... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
27-01-2023
|
05:00
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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الجمعة، كذلك صعدت العملة الروسية أمام العملتين الأميركية والأوروبية.
وصعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.12% إلى 2175.80 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.24% إلى 994.18 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
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وفي سوق العملات، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 28 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 69.02 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 28 كوبيكا إلى 75.13 روبل.
وسعر صرف الروبل قريب من أعلى مستوى في عدة شهور، وتلقى العملة الروسية دعما من شركات التصدير التي تقوم ببيع عائدات العملة الأجنبية لسداد الضرائب.( RT)
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