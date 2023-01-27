ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله صباح اليوم

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يواصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه ا حيث سجّل صباح اليوم ما بين 63,000 ليرة و63,300 ليرة للدولار الواحد.وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 62000 و62500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.