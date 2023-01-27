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إقتصاد

تقرير حول الفساد يخرج "أداني" من قائمة أكبر 5 أثرياء بالعالم

Lebanon 24
27-01-2023 | 11:08
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خرج الملياردير الهندي، غوتام أداني، من قائمة أغنى 5 أشخاص في العالم، الجمعة، وذلك مع هبوط أسهم شركات مجموعة "أداني"، في ظل صدور تقرير عن المجموعة، أعدته شركة "هيندينبرغ ريسيرش"، يزعم قيام "أداني" بعمليات احتيال في مجالات مختلفة.
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غوتام أداني هو رئيس مجموعة "أداني"، والتي تمتلك استثمارات متعددة في قطاعات مختلفة، مثل قطاع الموانئ والمطارات، بجانب العقارات والأسمنت والطاقة، وغيرها.

فضلا عن تعهد الملياردير الهندي بالاستثمار بكثافة في قطاع الطاقة المتجددة.
 
واتهمت شركة "هيندينبر" رئيس مجموعة أداني بقيامه بعمليات احتيال لعقود من الزمن، تشمل الاحتيال في المحاسبة، والتلاعب في أسواق الأسهم، وعمليات غسل الأموال.

المجموعة من جانبها نفت الاتهامات، ووصفت التقرير بأنه يحاول تخريب شركة من أكبر الشركات في الهند وآسيا، وأشارت إلى قيامها باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة "هيندينبرغ ريسيرش".
 
وما زال أداني أغنى شخص في آسيا، إلا أنه احتل المركز السابع في قائمة أغنى أثرياء العالم. (سكاي نيوز عربية) 
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