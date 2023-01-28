القطاع المصرفي الروسي... كيف تبدو حركته؟

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ضاعفت البنوك الروسية في كانون الاول الماضي أرباحها ثلاث مرات مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبفضل ذلك تمكن القطاع من تعويض خسارة النصف الأول وتحقيق أرباح في 2022.وفيما يلي أبرز 3 أرقام في تقرير البنك المركزي الروسي عن أداء القطاع المصرفي في العام 2022:- حققت البنوك الروسية في ديسمبر الماضي أرباحا بلغت 342 مليار روبل مقابل 111 مليار روبل في نفس الشهر قبل عام.- في ديسمبر 2022 تم إصدار حجم قياسي من القروض العقارية وفي نهاية العام نمت محفظة الرهن العقاري بنسبة 20.4%.- عوضت البنوك في روسيا خسارة 1.5 تريليون روبل تلقتها في النصف الأول من العام وحققت ربحا قدره 203 مليار روبل.(برايم)