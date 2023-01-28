Advertisement

إقتصاد

في مصر... مدينة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط

Lebanon 24
28-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1033040-638104807542292175.jpg
Doc-P-1033040-638104807542292175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت مصر أنها ستفتتح قريبا بشكل رسمي أكبر مدينة خاصة بالسيارات بالشرق الأوسط والعالم، في خطوة اعتبرتها أوساط اقتصادية محلية نقلة كبيرة في سوق السيارات في هذا البلد

وقال المتحدث باسم محافظة القاهرة اللواء إبراهيم عوض، في تصريحات صحفية مساء الخميس، أن المدينة ستضم كل ما يحتاجه المواطن فيما يتعلق بالسيارات، ومكانها طريق العين السخنة بمحور محمد نجيب، مؤكدا أن الوصول إلى المدينة سيكون سهلا من مختلف المحاور.
Advertisement

وأضاف عوض، أن العمل بدأ، وموعد الافتتاح الرسمي ستحدده الحكومة، معلقا: "العشوائية اللي كنا بنشوفها في مدينة نصر هتتلغي تماما".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، بإنشاء مدينة عالمية للسيارات بطريق العين السخنة - القطامية، بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح سوق سيارات متكاملة الخدمات، بعد إغلاق سوق السيارات المستعملة بمدينة نصر، مع بداية عام 2020.

وتضم المدينة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة، ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلًا عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري.

وتستهدف مدينة السيارات الجديدة، توفير متطلبات المواطنين الذين يرغبون في بيع أو شراء سيارة، حيث سيجد في مدينة السيارات الجديدة، كل ما يحتاج إليه ضمن أعمال تطوير الخدمات المقدمة للزائرين.(القاهرة 24)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:44 | 2023-01-28
03:15 | 2023-01-28
02:00 | 2023-01-28
23:00 | 2023-01-27
16:00 | 2023-01-27
13:45 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website