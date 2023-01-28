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إقتصاد
بين الهند وروسيا... نشاط تجاري لافت
Lebanon 24
28-01-2023
|
08:00
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زاد حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند بمقدار 2.4 مرة في العام 2022 مقارنة بالعام 2021، وجاء ذلك بحسب بيانات إدارة الجمارك الفيدرالية الروسية.
وأفاد تقرير الهيئة بأن "حجم مبيعات السلع مع الهند زاد 2.4 مرة بسبب نمو صادرات منتجات الوقود والطاقة ومنتجات الصناعة الكيماوية".
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كما لفتت دائرة الجمارك الفيدرالية إلى أن حجم التجارة بين روسيا وإندونيسيا زاد بنحو 40% بسبب زيادة الصادرات والواردات من منتجات الصناعة الكيماوية وصادرات المعادن.
ووفقا للهيئة فقد انخفض حجم التجارة بين روسيا وفيتنام بنسبة 9% تقريبا بسبب انخفاض واردات الآلات والمعدات والمنسوجات والأحذية وصادرات المعادن والمنتجات المعدنية.(تاس)
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