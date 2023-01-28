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إقتصاد

كيف افتتح سعر صرف الدولار اليوم؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 03:15
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما  بين الـ 57700 و58000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.


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