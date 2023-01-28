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إقتصاد

الدولار يرتفع... ماذا عن اليورو؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 05:44
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تمسك الدولار بمكاسبه المتواضعة أمام اليورو بعدما أظهرت بيانات تراجع إنفاق المستهلكين الأميركيين وانحسار التضخم وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماعات عدد من المصارف المركزية الأسبوع المقبل.

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وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن إنفاق المستهلكين الأميركيين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، انخفض 0.2% في الشهر الماضي.

وتم تعديل بيانات تشرين الثاني لتظهر انخفاض إنفاق المستهلكين 0.1% بدلا من ارتفاعه بنفس النسبة قبل التعديل.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاض إنفاق المستهلكين 0.1%.

كما أعلنت وزارة التجارة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لقياس التضخم، بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في تشرين الثاني.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ليصل إلى النقطة 101.735، فيما انخفض بنسبة 0.06% خلال الأسبوع.

وانخفض اليورو 0.17% إلى 1.08725 دولار لكنه ما زال غير بعيد عن أعلى مستوى في 9 أشهر البالغ 1.09295 دولار الذي لامسه يوم الاثنين. وبالنسبة للأسبوع بأكمله ارتفع اليورو 0.2% تقريبا.

وانخفض الدولار 0.25% أمام الين إلى 129.89 ين، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.12% إلى 1.2397 دولار وسط مخاوف بين المستثمرين من أن يدفع تباطؤ الاقتصاد البريطاني بنك إنجلترا المركزي لإنهاء دورة التشديد النقدي قريبا وهي خطوة قد تضعف العملة على المدى القريب. (العربية)
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