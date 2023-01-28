الخزانة الأميركية تحذر تركيا والإمارات من عواقب التعامل مع روسيا

أفادت “رويترز” بأن نائب وزير الخزانة الأميركي، بريان نيلسون، سيتوجه إلى تركيا والإمارات ودول شرق أوسطية أخرى لتحذيرها من خسارة السوق الأميركية، إن استمرت في التعاون مع روسيا.



وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية: “سيتوجه مسؤول كبير عن العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية إلى تركيا والشرق الأوسط الأسبوع المقبل لتحذير الدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى السوق الأميركية إذا تعاملت مع شركات وكيانات محظورة”.

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