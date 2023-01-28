15
o
بيروت
14
o
طرابلس
-4
o
صور
15
o
جبيل
-7
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الخزانة الأميركية تحذر تركيا والإمارات من عواقب التعامل مع روسيا
Lebanon 24
28-01-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت “رويترز” بأن نائب وزير الخزانة الأميركي، بريان نيلسون، سيتوجه إلى تركيا والإمارات ودول شرق أوسطية أخرى لتحذيرها من خسارة السوق الأميركية، إن استمرت في التعاون مع روسيا.
وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية: “سيتوجه مسؤول كبير عن العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية إلى تركيا والشرق الأوسط الأسبوع المقبل لتحذير الدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى السوق الأميركية إذا تعاملت مع شركات وكيانات محظورة”.
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر المُهم
Lebanon 24
لمن لديه دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر المُهم
12:12 | 2023-01-28
28/01/2023 12:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدّوا وتأهّبوا.. عاصفة ثلجية ستضربُ لبنان في هذا اليوم
Lebanon 24
استعدّوا وتأهّبوا.. عاصفة ثلجية ستضربُ لبنان في هذا اليوم
13:45 | 2023-01-28
28/01/2023 01:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من اليوم.. إليكم عدد ساعات الكهرباء يومياً
Lebanon 24
اعتباراً من اليوم.. إليكم عدد ساعات الكهرباء يومياً
13:24 | 2023-01-28
28/01/2023 01:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة حاسمة.. هل توقف تحويل الدولار إلى لبنان؟
Lebanon 24
معلومة حاسمة.. هل توقف تحويل الدولار إلى لبنان؟
02:45 | 2023-01-28
28/01/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟
13:18 | 2023-01-28
28/01/2023 01:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:18 | 2023-01-28
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟
12:30 | 2023-01-28
بعد رفع قيود كورونا... قفزة في الرحلات الداخلية في الصين
12:00 | 2023-01-28
بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة.. عشرات المصانع الفرنسية أغلقت
09:45 | 2023-01-28
دولار السوق الموازية يعاود ارتفاعه.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:23 | 2023-01-28
ما سبب توقف مجموعات الإنتاج الكهرمائي في معمل شارل حلو عن العمل؟
09:00 | 2023-01-28
ما هي الظروف التي ستحرم فيها واشنطن أوروبا من الغاز؟
فيديو
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
29/01/2023 05:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
29/01/2023 05:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
29/01/2023 05:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact