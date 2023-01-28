أبراج سعودية على أرض مصر.. ما قصتها؟ (فيديو)

تخطط السعودية من خلال الشركة السعودية المصرية للتعمير لانشاء أبراج عملاقة على كورنيش النيل في إطار مشروع "نايل بيرل".

وتستعد الشركة السعودية المصرية للتعمير لافتتاح المشروع باجمالي استثمارات 3.5 مليار جنيه، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة للمشروع والحصول على موافقات الدفاع المدني وحاليا فى التجارب الأخيرة لتشغيل المشروع، وتم ضخ الغاز الطبيعي.

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وكشف محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه خلال عام 2022، وذلك رغم كافة التحديات التى واجهت القطاع العقارى خلال العام المنقضي، نتيجة أزمة التضخم العالمي وتغير سعر الصرف وتوقف سلاسل الإمداد.

وأضاف الطاهر أن الشركة السعودية المصرية للتعمير تثق تماما في السوق المصرية ولديها خطط توسعية خلال الفترة المقبلة، كما تعمل حاليا على إنشاء وتطوير 7 مشروعات تضم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية وإدارية وتجارية، في الوقت الذي تستعد فيه حاليا لافتتاح فندق هيلتون بمشروع "نايل بيرل" قريبا.(روسيا اليوم)