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إقتصاد

هذه الشركة العالمية تخطط لتوظيف 10 آلاف شخص في الـ 2023

Lebanon 24
29-01-2023 | 02:00
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تتحضر شركة "بوينغ" لتوظيف حوالي 10 آلاف موظف في 2023 وسط التعافي الذي أعقب مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

 

وأعلنت شركة صناعة الطائرات الأميركية أن النمو سيكون في وحداتها للأعمال على الأرجح وكذلك أقسام الهندسة والتصنيع، ومع ذلك خططت الشركة لخفض بعض أدوار الموظفين الموجودة حالياً بقطاع الدعم.

 

ويأتي ذلك بعد أيام من كشف الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأخير من 2022.

 

وصرح رئيس الشركة ديف كالهون بأن Boeing حققت تقدماً هائلاً خلال التعافي من مرحلة ما بعد الجائحة لكن التحديات لا تزال قائمة.

 

وأضاف: "لقد حققنا ما يزيد عن 3 مليارات دولار من التدفق النقدي الحر في الربع الأخير من العام الماضي بقيادة التقدم المحقق في الأداء والطلب القوي، وساعد ذلك في خلق تدفق نقدي إيجابي عن إجمالي العام لأول مرة منذ عام 2018."

 

وكانت الشركة رفعت إجمالي القوى العاملة لديها بحوالي 14 ألفاً العام الماضي، فيما يبلغ إجمالي عدد موظفيها في أميركا حوالي 156 ألفاً. (cnbc)

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