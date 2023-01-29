طلب غريب من رئيس "تويوتا" المتنحي لخليفته.. هذا ما نصحه به

طلب آكيو تويودا الرئيس التنفيذي لشركة "تويوتا" والذي تنحى من منصبه هذا الأسبوع من خليفته كوجي ساتو بألا يكون مثله وأن يقدر شخصيته الفردية.

وقال تويودا لكوجي ساتو الذي سيتولى المنصب خلفاً له قبيل اجتماع هام: "بدلاً من المحاولة أن تكون مثلي..أرغب منك تقدير شخصيتك الفردية."

وأضاف تويودا: "طلبت من ساتو بألا يحاول إدارة الشركة بمفرده..ولكن كفريق واحد."

وتابع: "امتلاك فريق مكون من أشخاص بشخصيات متنوعة تتعاون وتركز على هدف واحد هو المفتاح للابتكار هذا ما يصنع الفارق فالتكيف مسألة ضرورية للشركات للمضي قدماً إذا لا أحد يعرف ماذا يحمله المستقبل.|

وتولى تويودا زمام الشركة في صيف 2009 بعد الأزمة المالية العالمية مباشرة، إذ أقر بأن الفترة التي أعقبت ذلك كانت صعبة.

وبالتأمل في كيفية إدارته للشركة على مدار تلك الفترة، أشار تويودا إلى أنه دائماً كان هناك خيارين للتفكير في المواقف الصعبة.

وأضاف: أعتقد أنه في أوقات الأزمات يظهر أمامنا طريقان، الأول يؤدي نحو نجاح قصير المدى أو نصر سريع، والثاني هو الطريق الذي يقودنا إلى الصفات والفلسفات الأساسية التي منحتنا القوة.

وشدد على اختياره للمسار الثاني والذي ساعده على تحسين وضع الشركة وتوطيد الثقة بها. (cnbc)