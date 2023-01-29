تكهنات بمزيد من الإقالات بالشركة.. زوكربيرغ ينتقد الهيكل الإداري في Meta

انتشرت أخبار عن أن شركة Meta "ميتا" قد تستغني عن المزيد من الموظفين بعدما صرح رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ بأنه من غير المعجبين بزيادة عدد المديرين داخل الشركة.

ووفقاً لـ Command Line، قال زوكربيرغ في جلسة سؤال وجواب داخلية في نهاية الشهر الجاري: "لا أعتقد أنكم ترغبون في هيكل إداري يكون مجرد مديرين يرأسون مديرين، في هرم قيادي طويل ينتهي بأشخاص هم الذين ينجزون الأعمال بالشركة."

وأضاف: "لا يجب مكافأة المديرين على تكوين فرق عمل أكبر، ليذكر محرر Command Line -نشرة إخبارية أسبوعية حول المحادثات الداخلية في شركات التكنولوجيا- أن تلك التصريحات تشير إلى مزيد من عمليات الإقالة المرتقبة."

وفي وقت سابق من كانون الثاني الجاري، كتب كريس كوكس كبير مسؤولي المنتجات بالشركة في مدونة حول الحاجة إلى وقف زيادة الهيكل التنظيمي للشركة.

وكانت Meta أعلنت في تشرين الثاني الماضي أنها ستستغني عن 11 ألف موظف في أكبر عملية خفض وظيفي في تاريخ الشركة. (cnbc)