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إقتصاد

مصر تفرج عن ملايين الدولارات... ما هو السبب؟

Lebanon 24
29-01-2023 | 23:00
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أفرجت مصر لأول مرة خلال أسبوع واحد فقط،عن نحو 135 مليون دولار لتخليص 292 ألف طن من الذرة وفول الصويا من الموانئ بعد أزمة حادة سببها نقص الدولار.

وأشار سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة خلال تصريحات تليفزيونية مساء الخميس، إلى أنه بدأ الإفراج عن شحنات من الأعلاف على مدار الأسبوعين الماضيين، لافتًا إلى أنّ مربي الدواجن تأنوا في تسكين الكتاكيت للتأكد من الإفراج عن الأعلاف، لافتًا إلى أن سعر الكتكوت كان 3 جنيهات ووصل حاليا إلى 17 جنيهًا وهو ما يؤكد على أن هناك إقبالًا على شراء الكتاكيت.
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ولفت سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إلى أن المواطنين سيتلمسون أثر انفراج أزمة أسعار الدواجن اعتبارا من منتصف شهر فبراير المقبل أو مطلع شهر مارس.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأعلاف تمثل نحو 70% من صناعة الدواجن في مصر.

ولفت متحدث الزراعة، من خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن سعر الكتكوت ينخفض بانخفاض سعر الأعلاف، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تطوير صناعة الدواجن وتوفير مستلزمات المزارع لزيادة الإنتاج.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة تطرح كميات كبيرة وإضافية من بيض المائدة في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

وكان ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد قال إن صناعة الدواجن في مصر مهددة بسبب عدم الإفراج عن الأعلاف من الموانئ نتيجة نقص الدولار والعملة الصعبة.

وأوضح أن مصر ستعاني من فجوة في إنتاج الدواجن خلال القترة المقبلة نتيجة تخلص الكثير من مربي الدواجن من الإنتاج الداجني نتيجة نقص الأعلاف، فضلا عن وجود سوق سوداء للأعلاف لبيعها بأسعار مرتفعة ومبالغ بها وتفوق قدرات المربين وهو ما جعلهم يبيعوها بأي أسعار وبأي طريقة.( RT)


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