فائض الميزان التجاري في قطر ... اليكم آخر أرقامه

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حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر -والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات- خلال دكانون الأول الماضي فائضا قدر بـ28.2 مليار ريال (نحو 7.75 مليارات دولار)، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ10% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021، كما زاد بواقع 7.6% مقارنة تشرين الثاني من العام الماضي.وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية بلغت 38.3 مليار ريال خلال كانون الأول الماضي بارتفاع 7.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.كما ارتفعت قيمة الواردات لتصل إلى نحو 10.1 مليارات ريال بارتفاع نسبته 1.4% خلال الفترة ذاتها.وعلى صعيد دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر:احتلت الصين الصدارة بقيمة 8.4 مليارات ريال تقريبا، وبنسبة 21.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية.تليها الهند بقيمة 4.2 مليارات ريال، وبنسبة 11% من إجمالي قيمة الصادرات.ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليارات ريال تقريبا بنسبة 10.2%.