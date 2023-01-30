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إقتصاد

فائض الميزان التجاري في قطر ... اليكم آخر أرقامه

Lebanon 24
30-01-2023 | 02:00
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حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر -والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات- خلال دكانون الأول الماضي فائضا قدر بـ28.2 مليار ريال (نحو 7.75 مليارات دولار)، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ10% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021، كما زاد بواقع 7.6% مقارنة تشرين الثاني من العام الماضي.
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وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية بلغت 38.3 مليار ريال خلال كانون الأول الماضي بارتفاع 7.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

كما ارتفعت قيمة الواردات لتصل إلى نحو 10.1 مليارات ريال بارتفاع نسبته 1.4% خلال الفترة ذاتها.

وعلى صعيد دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر:

احتلت الصين الصدارة بقيمة 8.4 مليارات ريال تقريبا، وبنسبة 21.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية.
تليها الهند بقيمة 4.2 مليارات ريال، وبنسبة 11% من إجمالي قيمة الصادرات.
ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليارات ريال تقريبا بنسبة 10.2%.
وعلى مستوى الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية:

احتلت الولايات المتحدة الأميركية الصدارة بقيمة ملياري ريال تقريبا، وبنسبة 19.7% من إجمالي قيمة الواردات.
ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال وبنسبة 14.3%.
تليها إيطاليا بقيمة 900 مليون ريال بنسبة 9%.(الجزيرة) 
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