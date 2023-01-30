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إقتصاد

في الصين... الطلب على الاجهزة الذكية يتراجع بشكل كبير

Lebanon 24
30-01-2023 | 05:00
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قالت شركة "آي دي سي" (IDC) لأبحاث السوق اليوم الأحد إن مبيعات الصين من الهواتف الذكية تراجعت 13% على أساس سنوي في عام 2022، ليسجل هذا القطاع أكبر انخفاض في عقد نتيجة توخي المستهلكين الحذر في الإنفاق.
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وبلغ إجمالي عدد الأجهزة التي تم بيعها 286 مليون هاتف انخفاضا من 329 مليونا العام السابق.

ووفقا لتقرير للشركة، فإن هذا يعني أن إجمالي مبيعات 2022 كان الأدنى منذ عام 2013، كما كانت هذه هي السنة الأولى منذ ذلك الحين التي تنخفض فيها المبيعات السنوية لما دون 300 مليون.

وكانت "فيفو" (vivo) المصنعة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد العلامة التجارية الأكثر مبيعا على مدار العام، إذ بلغت حصتها السوقية 18.6%، إلا أن إجمالي مبيعاتها انخفض 25.1% على أساس سنوي.

وجاءت "هونر" (Honor) في المرتبة الثانية بين أفضل العلامات التجارية مبيعا، وزادت مبيعاتها بأكثر من 34%، إلا أن هذا جاء نتيجة أساس المقارنة المنخفض.

وحلت شركة "آبل" (Apple) في المرتبة الثالثة في 2022.

وألقت الضوابط الصارمة لمكافحة "كوفيد-19" في الصين بثقلها على الاقتصاد الذي تراجع العام الماضي إلى واحد من أسوأ مستوياته منذ ما يقارب نصف قرن.

ويأتي تراجع مبيعات الهواتف الذكية في الصين متماشيا مع أداء القطاع حول العالم.

ووفقا لـ"آي دي سي"، وصلت مبيعات الهواتف الذكية حول العالم إلى 1.2 مليار، وهو أدنى مستوى منذ 2013 بما يعادل انخفاضا سنويا بأكثر من 11%.( رويترز)


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