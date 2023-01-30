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إقتصاد

تراجع صباحي بأسعار المحروقات.. اليكم الجدول

Lebanon 24
30-01-2023 | 02:06
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تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 24000 ليرة و98 أوكتان 25000 ليرة والمازوت 924 ليرة، وقارورة الغاز 15000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي: 

- البنزين 95 أوكتان: 1068000 ليرة لبنانيّة. 
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- البنزين 98 أوكتان: 1093000 ليرة لبنانيّة. 
- المازوت: 1115000 ليرة لبنانيّة. 
- الغاز: 680000 ليرة لبنانيّة.
 
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