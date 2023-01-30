تراجع صباحي بأسعار المحروقات.. اليكم الجدول

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تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 24000 ليرة و98 أوكتان 25000 ليرة والمازوت 924 ليرة، وقارورة الغاز 15000 ليرة.وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:- البنزين 95 أوكتان: 1068000 ليرة لبنانيّة.- البنزين 98 أوكتان: 1093000 ليرة لبنانيّة.- المازوت: 1115000 ليرة لبنانيّة.- الغاز: 680000 ليرة لبنانيّة.