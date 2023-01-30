تراجع مستمر.. هذا ما سجله سعر صرف الدولار صباح اليوم

إفتتح سعر صرف دولار السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 57300 و 57500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 57800 و 58200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.