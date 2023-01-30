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إقتصاد

تراجع مستمر.. هذا ما سجله سعر صرف الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
30-01-2023 | 03:03
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إفتتح سعر صرف دولار السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 57300 و 57500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس  ما بين 57800 و 58200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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