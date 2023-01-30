هل تخفض السعودية أسعار النفط الخام لآسيا للشهر الرابع على التوالي؟

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أظهر مسح أجرته رويترز أن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قد تخفض أسعار خاماتها التي تبيعها لآسيا للشهر الرابع على التوالي في آذار وسط استمرار المخاوف من وجود فائض في الإمدادات رغم توقعات تعافي الطلب في الصين.وأوضح المسح الذي شمل أربعة مصادر في شركات تكرير أن أرامكو الحكومية السعودية قد تخفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف بنحو 30 سنتا للعملاء الآسيويين للشحنات التي سيتم تحميلها في آذار.ومن شأن هذا أن يقلص الفارق الإجمالي لنحو 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط تسعير بلاتس دبي والخام العماني ببورصة دبي للطاقة، وهو الأدنى منذ تشرين الثاني 2021.ومن المتوقع أن تشهد الصين، أكبر مستورد للنفط، انتعاشا في الطلب على الوقود بعدما تخلت بكين عن استراتيجية صفر كوفيد الصارمة في مكافحة المرض، إلا أن مسار التعافي قد يكون وعرا بالنظر لارتفاع حالات الإصابة في البلاد. (العربية)