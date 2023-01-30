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إقتصاد

وزير الطاقة السعودي: المملكة تستثمر تريليون ريال في الطاقة النظيفة

Lebanon 24
30-01-2023 | 16:00
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أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن الوزارة ساهمت في إدخال تريليون ريال لتحقيق أهداف استخدام الطاقة النظيفة.

وخلال مشاركته في منتدى "اكتفاء 2023" الذي تنظمه "أرامكو" السعودية في الظهران، قال الوزير السعودي إن "الوزارة ساهمت في إدخال تريليون ريال من الاستثمارات بحلول 2030 لتحقيق الخطط واستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة، وكذلك عمليات توزيع ونقل الطاقة النظيفة في شبكة الكهرباء".
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وأشار وزير الطاقة إلى أن الوزارة تعمل على تصدير الكهرباء وإنتاج الطاقة النظيفة من الهيدروجين، وأن "المملكة عازمة على تصدير الهيدروجين النظيف من الاستخدامات النظيفة للاستخدامات المحلية للصناعات المحلية".

وأضاف أن بلاده تعد الأكثر تنافسية من الناحية التجارية، من خلال تحقيق الطاقة النظيفة والمنافسة، وقال إن المملكة "تمتلك الألمونيوم الهيدروجيني بالإضافة إلى المواد الأخرى بأسعار منافسة"، وإنها مصممة "على أن نكون المُصدر الرائد بالإضافة إلى توفير الهيدروجين النظيف للاستخدامات المحلية في الصناعات الثقيلة لإنتاج المنتجات الخضراء مثل الفولاذ الأخضر، والألمنيوم الأخضر، والأسمدة وغيرها بأسعار تنافسية من الهيدروجين النظيف". (روسيا اليوم) 
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