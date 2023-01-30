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إقتصاد
الاقتصاد الالماني يحقق أرقاما أقل من المتوقع... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
30-01-2023
|
23:00
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نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا، وفقا للتقديرات الأولية، بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الرابع في 2022.
وجاء ذلك بحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاء الفيدرالي في البلاد Destatis اليوم الاثنين. وتوقع محللون الذين استطلعت آراءهم بوابة DailyFX زيادة في النمو بنسبة 0.8%.
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وبذلك يكون الاقتصاد الألماني قد سجل نموا في الربع الرابع من العام 2022 بأقل من توقعات المحللين.
كذلك أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث من 2022.
وذكر المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2021 بسبب انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، والذي دعم الاقتصاد في الأشهر التسعة الأولى من 2022.
ودفعت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم مكتب الإحصاء لتعديل أرقام النمو للعام الماضي بأكمله إلى 1.8% بعد أن كانت 1.9% في البداية.(برايم + أ ب )
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