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إقتصاد

تصدير النفط الروسي... هل يتأثر بسقف أسعار النفط؟

Lebanon 24
31-01-2023 | 05:00
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يتوقع صندوق النقد الدولي، أن صادرات النفط الخام الروسية، لن تتأثر بسقف الأسعار الذي فرضته الدول الغربية في إطار العقوبات على روسيا.

وجاء في تقرير لتوقعات الصندوق: "خلال مستوى سقف أسعار النفط الحالي الذي حددته مجموعة الدول السبع، لا يُتوقع أن يتأثر حجم صادرات النفط الخام الروسي بشكل ملموس، لأن الجانب الروسي قام بتحويل تجارته من الدول التي فرضت عقوبات إلى الدول التي لم تنخرط في فرض العقوبات.
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واعتبارا من 5 ديسمبر الماضي، باتت سارية المفعول العقوبات الغربية على قطاع النفط الروسي: توقفت دول الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط المنقول عبر البحر.

ومن المتوقع أن يتم اعتبارا من 5 فبراير، تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات البترولية الروسية.(نوفوستي)


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