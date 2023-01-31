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إقتصاد
الكويت تعلن ميزانيتها المقبلة وتتوقع عجزاً
Lebanon 24
31-01-2023
|
13:00
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أعلنت وزارة المالية الكويتية، الثلاثاء، أنها رفعت للبرلمان مشروع ميزانيتها الجديدة للسنة المالية 2023-2024 التي تبدأ في أول نيسان المقبل بمصروفات متوقعة قدرها 26.3 مليار دينار (86.13 مليار دولار).
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وقالت وزارة المالية في بيان إن الإيرادات المتوقعة في العام المقبل تبلغ 19.5 مليار دينار (64 مليار دولار) يشكل النفط 88% منها.
وأضاف البيان أن العجز المتوقع يبلغ 6.8 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن المرتبات والدعم يمثلون نسبة 80% من المصروفات.
وبلغت الإيرادات غير النفطية بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة 4 مليار دينار، مما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة إلى 19%.
ويبلغ سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة 70 دولارا للبرميل، وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 15 دولارا عن السعر الحالي في السوق العالمية. (العربية)
المصدر: العربية
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