الكويت تعلن ميزانيتها المقبلة وتتوقع عجزاً

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أعلنت وزارة المالية الكويتية، الثلاثاء، أنها رفعت للبرلمان مشروع ميزانيتها الجديدة للسنة المالية 2023-2024 التي تبدأ في أول نيسان المقبل بمصروفات متوقعة قدرها 26.3 مليار دينار (86.13 مليار دولار).وقالت وزارة المالية في بيان إن الإيرادات المتوقعة في العام المقبل تبلغ 19.5 مليار دينار (64 مليار دولار) يشكل النفط 88% منها.وأضاف البيان أن العجز المتوقع يبلغ 6.8 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن المرتبات والدعم يمثلون نسبة 80% من المصروفات.وبلغت الإيرادات غير النفطية بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة 4 مليار دينار، مما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة إلى 19%.ويبلغ سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة 70 دولارا للبرميل، وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 15 دولارا عن السعر الحالي في السوق العالمية. (العربية)